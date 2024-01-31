الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تعلن تجديد اعتماد معامل معهد التناسليات الحيوانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتورعادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن تجديد اعتماد معامل البروسيلا والفيروسات والسل والسموم الفطرية ومعامل امراض الضرع بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، من قبل المجلس الوطنى للاعتماد "الإيجاك".

 وقال عبد العظيم إن هذا الاعتماد يعكس المستوى التقني المتميز للباحثين وكذلك التحديث والتطوير المستمر للأجهزة والبنية التحتية بالمعامل.

قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، إن الاعتماد شمل 10 اختبارات جدد اعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد 3 اختبارات جديدة لأول مرة.

التشخيص الدقيق للأمراض التناسلية

ترجع أهمية هذه الاختبارات في كونها تسهم في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية وكذلك السموم الفطرية التي تؤثر على الأداء التناسلي للحيوانات المختلفة، كما أنها تسهم في التشخيص الدقيق للأمراض التناسلية التي تسبب نقص الخصوبة في الحيوانات والموت المبكر للأجنة داخل الرحم أو الإجهاض أو التهاب الضرع.

وطبقًا لهذا الاعتماد، تكون معامل معهد بحوث التناسليات الحيوانية على استعداد لتشخيص الأمراض في الحيوانات المستوردة ومزارع القطاع الخاص وصغار المربين من خلال القوافل العلاجية المجانية.

وأضاف فاضل أن معمل السموم الفطرية حصل أيضا على الاعتماد في قياس السموم الفطرية التي تؤدي إلى الإجهاض ونقص الخصوبة، كما تم تجديد الاعتماد في تحديد مستوى الخلايا الجسمية فى اللبن والتي تلعب دورًا هامًا في الكشف عن التهاب الضرع غير الظاهري بالأبقار والجاموس.

الدكتورعادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية اعتماد معامل البروسيلا الفيروسات السموم الفطرية

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