"أحمد" يبهر زوار معرض الكتاب بـ"الأراجوز": فن تحديت به إعاقتى

وسط أجواء مليئة بالفرح والإبداع، جذب شاب يدعى إسلام أحمد، وهو من ذوي الهمم، أنظار زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بفنه الرائع وروحه المرحة، حيث تجول بين أروقة المعرض بملابس الأراجوز، ممسكًا بيده دمية الأراجوز التي تُعبِّر عن هذا الفن الشعبي الرائع، وسط تفاعل من الجمهور وفرح يملأ الأجواء.

يقول إسلام وهو طالب جامعي، إنه يمتلك شغفًا كبيرًا بفن الأراجوز منذ نعومة أظافره ويتحدى إعاقته بتجسيد فن الأراجوز ببراعة، ليصبح جزءًا من العروض الفلكلورية ويشارك في عروض مسرح العرائس.

أضاف أنه بدأ يقلد صوت الأراجوز ويعبِّر عن موهبته بتحريك الأقمشة في المنزل، ثم قرر الالتحاق بالمعهد القومي لثقافة الطفل، حيث تلقى تدريبًا في هذا الفن وأصبح جزءًا من الفرق التي تقدم العروض الفلكلورية.

دفعه شغفه، وبدأ في تعلم صناعة العرائس، حيث أصبح يصنع العديد منها معتبرًا هذا الفن ليس فقط هواية، بل أصبح مصدر رزق له، حيث يشارك في المعارض التي تعرض منتجات الحرف اليدوية، كما شارك في العديد من العروض التلفزيونية وأمام كبار المسئولين في مصر، ويعتبر ذلك إضافة قوية إلى مساره الفني.

تفاصيل معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض الكتاب

معرض الكتاب