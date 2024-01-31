الإعلام العبرى يعلن مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك فى غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل جنديين إسرائيليين، في معارك مع حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على الرغم من أن جيش الاحتلال لم يعلن بعد مقتلهم.

وأعلن مجلس مستوطنة "غوش عتصيون" بالضفة الغربية المحتلة، عن مقتل أحد جنوده المشاركين في الحرب على قطاع غزة ويدعى يوفال نير.

كما أعلنت إحدى مدارس الاحتلال عن مقتل الجندي "نتسير سمحي" خلال المعركة في قطاع غزة.

وقالت إدارة المدرسة: "ببالغ الحزن والأسى أنقل إليكم نبأ وفاة المحارب البطل الراحل نتسير سيمحي الذي قتل اليوم في معارك غزة".