الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماتعملش فيها مجنون.. ألاعيب المتهمين مدعين الجنون

مستشفي العباسية
مستشفي العباسية

"ماتعملش فيها مجنون" هذة هي العبارة التي تستخدمها الأجهزة المعنية عندما يزعم المتهم بعدم صحة قواه العقلية عقب ارتكابه جريمته.

 

و يكشف مصدر أمني للدستور عن خطوات التأكد من صحة زعم المتهمين بإصابتهم بأمراض نفسية وعدم صحة قواهم العقلية.

 

قرار النائب العام بإيداع المتهم بالصحة النفسية 

أوضح المصدر أن الضباط المعنيين بخدمة مستشفى الصحة النفسية يتسلمون يوميا قرارات من النائب العام تفيد بإيداع متهم بالحجز الإجباري داخل المصحة للكشف علي صحة قواه العقلية والنفسية.

 

تشكيل لجنة من الأطباء 

و يقوم ضباط الخدمة بإيداع المتهم داخل حجز إلزامي وإستدعاء الطبيب المختص ويقوم بتشكيل لجنة طبية مكونه من ٤ أطباء نفسيين للكشف علي المتهم.

 

فتره ايداع المتهم ٣ أسابيع على الأقل 

وأوضح المصدر أنه يتم ايداع المتهم داخل المستشفى لمدة ٣ أسابيع لكل أسبوع منهم ٣ جلسات للمتهم مع اللجنة الطبية المختصة ويتم مناقشة المتهم بعدة أساليب مختلفة ويتم تغيير اللجنة الطبية كل أسبوع.

 

مقارنة التقارير الطبية

وتقوم كل لجنة باعداد تقرير مفصل عن صحة المريض النفسية والعصبية بنهاية كل أسبوع وفي نهاية الجلسات يتم مقارنة تلك التقارير واذ اجتمع الأطباء أن المتهم مريض نفسي يتم ايداعه داخل عنبر الجنائي داخل المستشفي ولكن عند ثبوت صحة عقلية المتهم يتم اخطار النيابة العامة لترحيله واستكمال محاكمته جنائيا. 

 

٧٠٪؜ من المتهمين يزعمون جنونهم 

وأكد المصدر أن ٧٠ ٪؜ من المتهمين الذين يتم تسليمهم لمستشفى الصحة النفسية لا يعانون من أي  أمراض نفسية أو عصبية لكنهم يزعمون جنونهم للافلات من العقاب الجنائي أو تخفيف الأحكام القضائية عليهم لكن الأطباء المختصين لديهم القدرة علي كشف ألاعيب المتهمين من خلال الجلسات والأجهزة الحديثة الموجودة داخل المستشفى. 

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