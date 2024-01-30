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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعادل سلبي في الشوط الأول بين المغرب وجنوب إفريقيا بأمم إفريقيا 2023

المغرب وجنوب إفريقيا
المغرب وجنوب إفريقيا

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب لوران بوكو، بمدينة سان بيدرو، في إطار الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، ولم يشهد سوى عدد قليل من الفرص السانحة للتسجيل.

الدقيقة 16.. تصويبة قوية من تيبوهو موكوينا لاعب جنوب إفريقيا، يبعدها الحارس ياسين بونو إلى ركنية

الدقيقة 19.. ركلة ركنية لجنوب إفريقيا على يمين مرمى المغرب، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها بيرسي تاو برأسية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الدقيقة 26.. محاولة هجومية للمغرب بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عز الدين اوناحي لم تجد أي متابعة تذكر أمام المرمى لتنتهي دون خطورة على الحارس.

الدقيقة 28.. أوبري موديبا لاعب جنوب إفريقيا ينال البطاقة الصفراء بعد تدخل قوى على أشرف حكيمي

الدقيقة 33.. هدف ملغٍ لصالح المغرب بداعي التسلل على عبدالصمد الزلزولي المتداخل في اللعب.

الدقيقة 36.. بطاقة صفراء من نصيب جوموليمو كيكانا لاعب جنوب إفريقيا نتيجة عرقلة متعمدة ليوسف النصيري لاعب المغرب.

الدقيقة 45+1.. تسديدة عن طريق سليم أملاح لاعب المغرب من داخل يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

المغرب جنوب أفريقيا كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار عبدالصمد الزلزولى سليم أملاح عز الدين أوناحي

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