شادى محمد: لا يوجد مدرب مصرى قادر على قيادة المنتخب الآن (فيديو)

قال شادي محمد، لاعب الأهلي السابق، إن مصر تستحق اتحاد كرة أقوى من المتواجد حاليًا، لافتًا إلى أن تضارب المصالح هو سبب النتائج السلبية للمنتخب المصري لكرة القدم، وخروجه بهذا الشكل من الدور الـ16 ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أضاف شادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة CBC أن المنظومة الرياضية في مصر تعمل بلا تخطيط، لكن مصلحة البلد أهم من الجميع، موضحا أن تقرير المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا عن أن الرطوبة من أسباب خروج المنتخب من أمم إفريقيا غير منطقي، فالمنتخب الوطني خاض العديد من المباريات الصعبة في إفريقيا.

وواصل: "لا يوجد مدرب مصري قادر على قيادة المنتخب المصري في الفترة الحالية".