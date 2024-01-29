الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالي تنتقد إدارة الكرة المصرية بعد الخروج المخزي من الكان (فيديو)

منتخب مصر
منتخب مصر

هاجمت الإعلامية قصواء الخلالي، الأداء السيء لمنتخب مصر الذي خرج من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، معربة عن حزنها وخيبة أملها من فريقها المفضل.

وقالت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن المنتخب المصري لم يقدم أي شيء يليق بتاريخه وجماهيره في البطولة، وأنه كان يفتقد للروح والحماس والإبداع، مشيرة إلى أن الجمهور المصري كان يدعم المنتخب رغم النقد البناء الذي كان يوجهه له.

وأضافت الخلالي، أن خروج المنتخب كان صدمة كبيرة للجميع، وأنه أظهر فشلا ذريعا في جميع الجوانب، سواء الفنية أو الإدارية أو الإعلامية، متهمة القائمين على الكرة المصرية بالتقصير والإهمال والتسيب.

وناقشت قضية النجم محمد صلاح، الذي تعرض لحملة انتقادات وهجوم شرس بعد تصريحاته عن عدم توفير الحماية الكافية له ولزملائه في المنتخب، مؤكدة أن صلاح كان مظلوما وأن التعامل معه كان خاطئًا وغير محترم.

واختمت الخلالي حديثها بالمطالبة بإجراء تغييرات جذرية في الكرة المصرية، وإعادة النظر في كل ما يخص هذه اللعبة الشعبية، والاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التجربة المؤلمة، والتحضير بجدية للمستقبل.

محمد صلاح في المساء مع قصواء منتخب مصر قصواء الخلالي كأس الأمم الأفريقية المنتخب

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