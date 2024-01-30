الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل آرسنال لمواجهة نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أرسنال الإنجليزي
أرسنال الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الإنجليزي"البريميرليج".

وشهد تشكيل أرسنال، تواجد الثلاثي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، لقيادة خط هجوم الجانرز أمام نوتينجهام فورست، بينما غاب عن المباراة، لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول محمد النني.

ويتكون تشكيل أرسنال لمواجهة نوتينجهام فورست من..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، ألكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، إيميل سميث رو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

ويقع أرسنال في المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 43 نقطة، بينما يقع نوتينجهام فورست في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

أرسنال الإنجليزي الدورى الانجليزى نوتينجهام فورست الجولة 22 بالدوري الإنجليزي البريميرليج

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