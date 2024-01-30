تشكيل آرسنال لمواجهة نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الإنجليزي"البريميرليج".

وشهد تشكيل أرسنال، تواجد الثلاثي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، لقيادة خط هجوم الجانرز أمام نوتينجهام فورست، بينما غاب عن المباراة، لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول محمد النني.

ويتكون تشكيل أرسنال لمواجهة نوتينجهام فورست من..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، ألكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، إيميل سميث رو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

ويقع أرسنال في المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 43 نقطة، بينما يقع نوتينجهام فورست في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.