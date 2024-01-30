محلل اقتصادي: الشعب الإيطالي "فقد الثقة" كاملة في أحزاب اليسار

قال د.محمد يوسف، المحلل الاقتصادي، إن الشعب الإيطالي فقد الثقة كاملة في أحزاب اليسار، الذي قضى على أحلام الشعب البريطاني في الانتخابات السابقة.

أزمات بريطانيا

أضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز" أن الحزب المتطرف ليس معناه التطرف والانحراف بالمعنى الدارج والمعروف، لكنه يعني الحزب الذي يحافظ على تقاليد الهوية الوطنية للدولة من أي عوامل قد تؤثر على هذه الهوية.

الهجرة الغير شرعية

وتابع أن الهجرة غير الشرعية من أحد أهم الأزمات في إيطاليا، وهذه الهجرة لم تأت إلي إيطاليا بمهندسين وأطباء، لذا يوجد عدد كبير من المهاجرين لهم علاقة بالإرهاب، وأشخاص فارين من الحكم القضائي بدولهم، لذا الأحزاب اليمينة تسعى بشكل جدي إلى الحفاظ على بريطانيا من توغل هذه الأزمة.

وأوضح سيرجو بيانكي، الخبير في شئون الهجرة والاتجار بالبشر من قبل الأخطاء البريطانية في معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، قائلًا: "إن هناك فارقا كبيرا بين المنهجين الإيطالي والبريطاني".

أشار إلى أنه في هذه الأيام في إيطاليا يتم تناول بعض الموضوعات بشأن القوانين التي تعاقب ضد الهجرة غير الشرعية: "نحن نعلم أنه بعد 10 أعوام من الخبرة أن مواجهة هذه الإجراءات الجنائية بسبب الهجرة غير الشرعية التي تطرح الكثير من المشكلات، لا بد من وقفها بشكل تام".