بالأرقام.. سلف وتبرعات رجال الأعمال الزملكاوية تنقذ النادي: ممدوح عباس في المقدمة

شهدت الفترة الماضية مجموعة تساؤلات شغلت جماهير القلعة البيضاء بعد انتهاء أزمة القيد ونجاح مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في الوصول لحلول نهائية مع الأندية التى تقدمت في السابق بشكاوي ضد نادي الزمالك وحرمت النادي من ضم صفقات جديدة في بداية هذا الموسم.

وكشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي أن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق كان أول من أعلن تبرعه للنادي وتحمل أكثر من نصف المبلغ والمقدر بـ2.7 مليون دولار منهم جزء تبرع وجزء آخر على شكل سلفه ترد عند انتهاء الأزمة المالية للنادي.

وتحمل حسين السيد، عضو مجلس النادي، مبلغ 15 مليون جنيه وساهم أيضًا في حل الأزمة من ماله الخاص كلا من حسين لبيب رئيس النادي الذى بذل جهد كبير طوال الأيام الماضية وحرص على تواجده الدائم داخل مكتبه بميت عقبة للانتهاء من هذه الازمة الطاحنة قبل غلق باب القيد.

كما تبرع حسام المندوه أمين الصندوق وهاني شكر وهاني برزي عضوى المجلس بجزء من قيمة المديونات والغرامات التى تسبب في وقف القيد .

ولجأ المجلس لأحد البنوك وحصل على قرض لتوفير باقي المبلغ الضخم ونجح مجلس الإدارة بعد تكاتف الجميع في حل أزمة القيد التى تسببت في تجميد الصفقات في وقت كان فريق الكرة الأول في أمس الحاجة لتدعيم صفوفه .

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الزمالك عن مجموعة من الصفقات التى تم الانتهاء منها بشكل رسمى أبرزهم عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر.