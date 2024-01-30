الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المستوردين : طرح مشكلات الاقتصاد للحوار الوطني يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية

متي بشاي
متي بشاي

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرئيس السيسي يحرص دائما علي مشاركة كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع للوصول إلى نتائج وحلول إيجابية سريعة لهذه الأزمات.


وأشاد بشاي في تصريحات صحفية اليوم، بدعوة الرئيس السيسي لإجراء حواراقتصادي وطني خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية، ووضع حلول جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشرعلي الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذه التحديات وتقديم الرؤى اللازمة لحلها بما يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الراهن وعودة الاستقرار للاقتصاد القومي.


أوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن القيادة السياسية المصرية، تتعامل دائما مع كافة المشاكل والأزمات بشفافية وووضوح، وهو نهج يتبعه الرئيس السيسي مع المواطن المصري منذ توليه رئاسة مصر، ويعتبر دائما المواطن المصري شريكا أساسيا في كل ما يتعلق بأمن واستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لهذا يحرص الرئيس السيسي علي مناقشة لأمور المهمة مع الجهات المختلفة من خلال طرحها للحوارالوطني، وهو ما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ويوفر حياة كريمة لكافة الفئات.

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