الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"واشنطن بوست": الصراع فى الشرق الأوسط يتسع على نحو يدعو للقلق

غزة
غزة

أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية، أن الصراع في الشرق الأوسط جراء الصراع الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدأ يتسع على نحو يدعو للقلق.

وأشار كاتب المقال إيشان ثارور إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتقليص نطاق الصراع في المنطقة، تتجه الأحداث نحو التصعيد في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، موضحا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل ما يربو على 25 ألف فلسطيني ناهيك عن المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع جراء تلك الحرب.

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ولفت المقال إلى أن الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تسبب في ظهور العديد من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، موضحا أن القوات الإسرائيلية وجهت ضربات محدودة ضد جماعة حزب الله في لبنان، كما شنت غارات جوية على أهداف ذات صلة بإيران في سوريا منها هجمات أمس الإثنين على أحد المواقع جنوب دمشق، ما تسبب في مقتل العديد من الأشخاص.

وأضاف أن التحدي الأكبر للولايات المتحدة يكمن في استهداف جماعة موالية لإيران لأحد المواقع على الحدود السورية- الأردنية الأسبوع الماضي، ما تسبب في مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين على الأقل، موضحا أن الهجوم يعتبر الأعنف من نوعه على جنود أمريكيين منذ أكتوبر الماضي.

ولفت المقال إلى أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران قامت بشن ما يقرب من 160 هجوما على أهداف أمريكية في سوريا والعراق منذ أكتوبر الماضي، ما دفع واشنطن إلى شن العشرات من الهجمات الجوية للرد على تلك الهجمات، مشيرا إلى أن عدد الجنود الأمريكيين في العراق يصل إلى 2٫500 جندي، بينما يصل إلى 900 جندي في سوريا.

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وسلط المقال في هذا الخصوص الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أعقاب تلك الهجمات، حيث يؤكد ضرورة قيام واشنطن بالرد على تلك الهجمات ومحاسبة الذين قاموا بتنفيذها، ولكن في الوقت الذي تختاره واشنطن وبالطريقة التي تراها مناسبة.

وأشار المقال إلى تصريحات العديد من قادة دول المنطقة التي يحذرون فيها من اتساع نطاق الصراع وما يواكبه من اتساع دائرة العنف، مسلطا الضوء في هذا الصدد على تصريحات رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن أل ثان، أمس الإثنين، خلال زيارة للولايات المتحدة التي يقول فيها إن الصراع في المنطقة تتسع دائرته ويزداد سخونة يوما بعد يوم.

ولفت المقال في الختام إلى تأكيد رئيس الوزراء القطري أن تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي سوف تقوض بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار في المنطقة.

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