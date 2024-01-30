الثلاثاء 30 يناير 2024
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مصر

مدينة الأبحاث العلمية: ندعم الصناعات الدوائية بالأبحاث والاستشارات العلمية

مدينة الأبحاث العلمية
مدينة الأبحاث العلمية

أكدت مديرة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، الدكتورة منى محمود عبداللطيف، حرص المدينة على خدمة المجال الصناعي، خاصة الصناعات الدوائية، ودعمها بالأبحاث والاستشارات العلمية والمخرجات الناتجة عنها، والعمل على تشجيع البحث العلمي في المجالات التي ترتبط بالخطط التنموية للدولة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة، بالتعاون مع شركة Peak Scientific، حول "أساسيات وأحدث استخدامات تقنية الكروماتوغرافيا (HPLC)"، بحضور عمداء المعاهد البحثية وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة، وممثلين عن شركات الأدوية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث وعدد من طلاب الجامعات المتخصصة.

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وقالت عبداللطيف إن الورشة جاءت في إطار الإمكانات والتجهيزات المعملية التي تملكها المدينة ولما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومهارات، مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون بين الجامعات والمراكز العلمية المرموقة والشركات الصناعية في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية.
من ناحيتها، قالت القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة، الدكتورة منال علي شلبي، إن الورشة تدور حول تقنية "الكروماتوغرافيا" باعتبارها ذات أهمية كبيرة في عدة قطاعات، إذ تسهم بدور حيوي في تحليل وفصل المركبات الكيميائية والمركبات الحيوية سواء في المختبرات البحثية أو في صناعات مثل الصيدلة والكيمياء.

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وأوضحت أن تلك التقنية لها دور مهم في مراقبة الجودة في صناعات مثل الأغذية والدواء؛ لذا تتناول فعاليات الورشة كيفية استخدام هذه التقنية لضمان جودة المنتجات.
ونوهت إلى القطاعات التي تستفيد من التدريب على الكروماتوغرافيا؛ ومنها: قطاع صناعة الأدوية لضمان نقاء المكونات ومراقبة الجودة، وقطاع الكيمياء الحيوية لتحليل المركبات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الأنظمة البيولوجية، مضيفة أن القطاعات تشمل، كذلك قطاع البيئة لفحص تلوث المياه والهواء وتحليل المركبات العضوية، وقطاع الطب الشرعي لتحليل العينات البيولوجية للكشف عن مواد مخدرة أو سموم، وقطاع الصناعات الغذائية لتحليل المكونات الغذائية ومراقبة الجودة في إنتاج الأغذية.

مديرة مدينة الأبحاث العلمية التطبيقات التكنولوجية برج العرب الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مركز تطوير الصناعات الدوائية الصيدلية والتخميرية

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