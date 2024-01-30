الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شيرين جلاب: قصص ومسرح يعقوب الشارونى حافلة بالقصايا والرسائل والقيم للأطفال

جانب من معرض الكتاب
جانب من معرض الكتاب

قالت الدكتورة شيرين جلاب، المتخصصة فى مسرح الأطفال، إن تجليات لغات المسرح فى أعمال يعقوب الشاروني المسرحية تتمثل في قضايا الطفل التى تناولها فى أعماله، بالإضافة إلى مساحة الخيال التى كان يتمتع بها يعقوب الشاروني وأثرت كتاباته.

وشهدت ن52دوة "يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة د. حسام عطا، ويديرها الكاتب والمؤلف وليد كمال، أنها تعرفت إلى يعقوب الشاروني من خلال كتبه أثناء إعدادها دراستها للماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى "الكتب الخضراء" ليعقوب الشاروني والتى تربت عليها واستفادت منها فى بحوثها.

وأشارت إلى أن لغات خشبة المسرح تتجلى فى قصص يعقوب الشاروني، خاصة وأنه كان مؤمنا بأن المسرح وسيلة لتمرير رسائل وقيم نبيلة للاطفال.

معرض القاهرة للكتاب 2024 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض فيما تحل مملكة النرويج كضيف معرض

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