«الزراعة» تنظم قافلة الخير البيطرية المجانية الثامنة لعلاج مواشي صغار المربين فى الدقهلية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تنفيذ قافلة الخير البيطرية المجانية الثامنة فى محافظة الدقهلية بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة ومديرية الطب البيطري ونقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية وكلية الطب البيطري جامعه المنصورة ومستشفى بروك الخيرى، فى إطار جهود الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجها، وقد نجحت القافلة فى علاج الأبقار والجاموس، بجانب زيارات منزلية وإجراء عدد من العمليات الجراحية والكشف باستخدام أجهزة السونار تحت رعاية دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

وجاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواصل والتلاحم مع المربيين ومساعدتهم فى حل المشاكل والمعوقات على أرض الواقع وتنفيذ سلسلة من القوافل والزيارات والندوات الإرشادية والتوعوية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة



الزراعة تظم قافلة الخير البيطرية

وشارك القطاع الخاص ممثلا فى عدد 10 شركات أدوية متخصصة وتهدف سلسلة القوافل لتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد من خلال الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية لها ولضمان سلامتها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلي تحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية وتم تنفيذ قافلة إرشادية زراعية إلي جانب قوافل الخير، حيث شهدت مناقشة أهم الأمراض التي تصيب محصول القمح وطرق المكافحة، وترشيد استهلاك المبيدات الزراعية، وترشيد استهلاك الأسمدة الزراعية، وذلك بهدف توعية المزارعين بالطرق السليمة في زراعة القمح وتفادى الاستهلاك الزائد من المبيدات من أساتذة متخصصين في هذا المجال وبذلك تم تنفيذ قافلة إرشادية توعوية زراعية متكاملة.



وصرح دكتور ممتاز شاهين- مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية أن هذه القافلة هى إحدى سلسلة القوافل التى ينظمها وينفذها المعهد مع الجهات المتخصصة ذات الصة والقطاع الخاص لدعم المربين وتحسين أحوال معيشتهم وحل المعوقات التى تواجههم على أرض الواقع لزيادة الإنتاجية فى كل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.