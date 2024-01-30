الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج لـ"الشاهد": الثقافة لها دور كبير فى الدفاع عن الهوية الخاصة بالأوطان

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن وظيفة الثقافة لها بعد اقتصادي هام للغاية، كما أن من وظائفها الحفاظ على الإنجازات المادية التراثية.

الحفاظ على التراث الثقافي 

وأكد الدكتور هيثم الحاج، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "لا أعلم لماذا سحب الثقافة إلى خانة الفنون والإبداعات الأدبية فقط، وأن المثقف هو من يقوم بكتابة المؤلفات، في حين أن الفلاح الذي يوجد في حقله من الممكن أن يمتلك حكمة وثقافة كبيرة يضاهي بها الكتاب والمفكرين".

وأضاف في حديثه، أن الثقافة لها دور كبير في الدفاع عن الهوية الخاصة بالأوطان؛ لذا الحفاظ على التراث الثقافي أمر غير مقبول للنقاش وحتمي.

وتابع: "هناك مجموعة مكونات في الثقافة يجب إحسان استغلالهم وهذه المكونات تتمثل في المكون البشري الخاص بالمبدعين والمفكرين، ومكون متعلق بالمورد التراثية الذي يمكن تسويقها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الوطن".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

هيثم الحاج أستاذ النقد الأدبي اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز

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