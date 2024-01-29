الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متى يستلزم الذهاب إلى طبيب التجميل؟.. استشارى طبى يُجيب

الدكتور إبراهيم الدسوقي
الدكتور إبراهيم الدسوقي استشاري جراحة التجميل

قال الدكتور إبراهيم الدسوقي، استشاري جراحة التجميل، إن جراحات التجميل مثلها مثل أي تخصص طبي، أي أن جراحات التجميل من الممكن أن يحدث بها مضاعفات.

مخاطر عمليات التجميل

وأكد الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع  عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن عمليات التجميل لا يتم الخضوع لها إلا إذا كانت الحالة الصحية للشخص مستقرة بشكل كامل، وذلك حتى يكون هناك استبعاد وتجنب للمضاعفات الصحية التي من الممكن أن تحدث داخل غرف العمليات.

وأضاف في حديثه، أن عمليات التجميل يتم إجراؤها بناء على المشاكل الوظيفية أو النفسية، ويجب على استشاري التجميل تحديد ما إذا كان المريض يحتاج لتدخل جراحي إذا كان هناك خلل في إحدى وظائف الجسم التي تظهر على الشكل الخارجي، بينما إذا كان الأمر متعلقًا بالجانب النفسي فيجب الابتعاد عن ذلك ويجب تحويل المريض للجهة المختصة بالعلاج.

النساء أكثر ترددًا على عيادات التجميل

وتابع: "عمليات التجميل يجب أن يكون لها ثوابت علمية، ويجب شرح النتيجة المنتظرة أو المتوقعة بكل صراحة للمريض، والسيدات هن الأكثر ترددًا على عيادات التجميل".

إبراهيم الدسوقي استشاري جراحة التجميل عمليات التجميل الحدث اليوم برنامج حضرة المواطن

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