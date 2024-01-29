الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الخروج الأفريقي .. أول تحرك من اتحاد الكرة لفسخ التعاقد مع فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

طلب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مهلة للتفكير بشأن مطالبات مسئولى اتحاد الكرة له بضرورة تقديم استقالته من منصبه، على ان يتم تسوية الامر بشكل ودى، دون تحمل أى طرف قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقد المدرب البرتغالى والمقدر بضرورة حصوله على راتب 3 أشهر ما يعادل 624  ألف يورو بواقع 208ألف يورو شهريا .

وجاء رد المدرب البرتغالى على مسئولى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقب جلسة داخل فندق إقامة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم عقب توديعه لأمم افريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفور، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الجزاء الترجيحية، حيث لم تستمر الجلسة أكثر من ربع ساعة ، تحدث خلالها جمال علام وخالد الدرندلى مع المدير الفنى، بشأن ضرورة رحيله لاحتواء غضب الشارع الرياضى المصرى، فى حين إلتزم حازم إمام الصمت طوال الجلسة .

وأبلغ جمال علام، فيتوريا بصعوبة الموقف وعدم تقبل الأمر فى مصر بسبب الخروج المبكر من امم افريقيا، وكذلك الأداء المتواضع الذى ظهر عليه الفراعنة منذ انطلاق البطولة، مؤكدا أن الجميع لن يقبل باستمرار الجهاز الفنى، حتى وان استمر فستكون هناك حالة تربص مستمرة، سيكون لها تأثير سلبى على مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 .

ويرجع سبب عقد الجلسة الودية بين الطرفين، لرغبة مسئولى الجبلاية فى انهاء الأمر بشكل ودى دون الدخول فى مشاحنات ، حتى لا يتحمل اتحاد الكرة قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقد فيتوريا، فى حال إقالة المدير الفنى، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها الكرة المصرية حاليا وصعوبة توفير العملة الأجنية، بما يعادل 44 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى .

 

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