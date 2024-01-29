الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خدرته فمات".. تجديد حبس المتهمة بقتل شخص داخل شقته بالإسكندرية

محكمة
محكمة

جددت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الإثنين، حبس المتهمة بتخدير المجني عليه لسرقته مما أدى لوفاته في الإسكندرية، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى 

وتلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد ببلاغ بالعثورعلى جثة المجنى عليه داخل الشقة محل سكنه.

وعلى الفور انتقل فريق بحث لعمل التحريات ومعاينة الجثة المعثور عليها، وكشف لغز الواقعة، وتبين من التحريات أنه عقب تردد المتهمة  س.ال.ع ربة منزل أنها وراء ارتكاب الحادث.

وأضافت التحريات أن المتهمة أعدت مسبقا أقراص منومة ودستها للمجنى عليه فى مشروب حتى فقد وعيه، وقامت بالتعدى عليه بزجاجة على رأسه، حتى أودت بحياته.

وأضافت التحريات أنها  قد ارتكبت جناية أخرى بسرقة منقولات المجنى عليه وتركته على السرير غارقا فى دمائه وفرت هاربه، وتحرر محضر بالواقعة، وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمة بارتكاب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليها، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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