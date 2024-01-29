الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد عكاشة يسلط الضوء على التجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب

ندوة اتجاهات التطرف
ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب فى الشرق الأوسط"

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المجتمع المصرى قد يكون أنتج فى بعض من تاريخه اشكال من الإرهاب، مشيرا إلى أن الحديث فى التجربة المصرية فى هذا الصدد حتى اعلان انتصار الدولة انتصارها على الإرهاب مؤخرا وهو انتصار دفع فيه اثمان غالية من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

واضاف "عكاشة" خلال فعاليات ندوة "اتجاهات التطرف والإرهاب فى الشرق الأوسط" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن أخطر موجة إرهابية تعرض لها العام هى التى بدأت فى عام ٢٠١١ والتى يرى أنها مازالت موجودة فى تحاوراتها حتى اللحظة الراهنة، وأشار إلى أن الموجة الأخيرة هى الأخطر لكونها " معجون بالسياسة" وهو ما يصعب مواجهتها وهو ما يتجلى فى عام ٢٠٢٤.

وأوضح " عكاشة"، أن أهم سماتها منذ عام ٢٠١١ مرورا لأعوام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥، إلا أننا يجب أن نعلم كيف انتصرت الدولة المصرية على الإرهاب وهو ما يتجلى فى استشعار الدولة المصرية لخطورة هذه الموجة التى بدأت منذ عام ٢٠١١، وان الرأى العام المصرى كان لديه درجة من درجات الوعى رافضا هذه الأفكار المتطرفة ويقدم الثمن الذى فرضته عليه المواجهة، وهو ما يختلف عن موجات سابقة، مشددا أن أخطر ما فى هذه الموجة أنها كانت تستهدف ضرب عصب مشروعات المؤسسات الوطنية وهو ما برز فى استدعاء الشعب المصرى لمؤسسات الدولة للوقوف فى وجه الإرهاب فى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك عندما وجدوا جماعة الإخوان تتحالف مع تنظيمات إرهابية وهو ما اسرع فى أحداث ثورة ٣٠ يونيو، لافتا أن هذا الأمر ينسحب على دول المنطقة فى الشرق الأوسط.

ولفت " عكاشة"، أن أهم تداعيات الموجه الاخطر للإرهاب يتمثل فى استدعاء المشروع الإيراني وان يكون المشروع المصرى هو حاله بعد خمس سنوات من الحكم وهو ما كان يفكر فيه مكتب الإرشاد بمصر وقيادات الإخوان، وخطورة هذا المشروع يتجلى فى "النموذج المليشياتي".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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الدكتور خالد عكاشة اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط التطرف والارهاب معرض القاهره الدولي للكتاب أخطر موجة إرهابية

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