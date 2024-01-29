الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"البحرينية المصرية" تركز على التوعية الثقافية للأطفال في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت دار البحرينية المصرية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.


قدمت الدار العديد من الكتب البحرينية المصرية العديد من قصص الأطفال التربوية التي تساهم في تثقيف الأطفال.

طرحت الدار الكتب القصصية الخاصة بالأطفال وتثقيفهم بأسعار زهيدة تصل لـ ٢٥ و٣٠ جنيهًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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IMG-20240129-WA0026
IMG-20240129-WA0025
IMG-20240129-WA0025
حرصت دار البحرينية المصرية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض 10 اصدارات في معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة معرض الكتاب الدولي

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