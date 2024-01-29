"البحرينية المصرية" تركز على التوعية الثقافية للأطفال في معرض الكتاب

حرصت دار البحرينية المصرية على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



قدمت الدار العديد من الكتب البحرينية المصرية العديد من قصص الأطفال التربوية التي تساهم في تثقيف الأطفال.

طرحت الدار الكتب القصصية الخاصة بالأطفال وتثقيفهم بأسعار زهيدة تصل لـ ٢٥ و٣٠ جنيهًا.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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