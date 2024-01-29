اعترافات لص الزمالك: بسرق الشقق والعيادات الطبية

استمعت نيابة قصر النيل الجزئية لأقوال متهم بسرقة العيادات الطبية والمساكن في منطقة الزمالك، والذي اعترف بجرائمه.

وقال المتهم إنه عاطل عن العمل وتخصص في سرقة العيادات الطبية والأجهزة للحصول على المال لمساعدة أسرته، كما أنه اعتاد على اقتحام المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وأنه سبق أن تم ضبطه في واقعة سرقة وارتكب 5 جرائم سرقة.



ونجح رجال الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الجنائية الخاصة به، ووجهت له تهمة السرقة.