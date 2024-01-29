الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع ينقل رسالة من الرئيس السيسى لرجال إدارة المركبات

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلى من اللواء اح محمد عبدالفتاح، مدير إدارة المركبات، تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية، كما تفقد عددًا من خطوط الإنتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع.  

ونقل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال إدارة المركبات، مثنيًا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، ما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة.

ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التى حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية، وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر فى مجال الدعم الفنى، بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها.

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

 

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

 

الفريق أول محمد زكي

 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الانتاج الحربى

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