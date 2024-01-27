وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والانتماء للدولة المصرية فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة"، الذى يأتى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين.

وألقى اللواء أ.ح وليد حمودة عوض مدير إدارة الشئون المعنوية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم جميع سبل الدعم لتطوير منظومة العمل المعنوى والنفسى بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أهمية البحث الذى يتناول منظورًا علميًا متكاملًا لجميع جوانب الشخصية المصرية، وصولًا لأعلى مستويات الروح المعنوية وتعميق معايير الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين فى العلوم النفسية والاجتماعية، وانتهى البحث بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات من خلال رؤية معتمدة على الأسس العلمية المدروسة لتطوير الشخصية، وبما يحقق المردود الإيجابى لمتطلبات المرحلة.

وفى نهاية البحث، نقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مقدمًا الشكر لإدارة الشئون المعنوية وجميع القائمين على إعداد البحث، مؤكدًا أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية فى التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدعم الجهود الوطنية المخلصة وإعلاء مصلحة الوطن.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لآراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، معربًا عن تقديره لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومى المصرى.

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