مد فترة التقديم في مسابقات التعليم و3 مصالح حكومية.. (اعرف التفاصيل)

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة د.صالح الشيخ عن مد فترة التقديم في 4 مسابقات لشغل وظائف بجهات وزارة التربية والتعليم، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل حتى الخميس ١٥ فبراير المقبل بدلاً من ٣١ يناير الجاري، على رابط بوابة الوظائف الحكومية: Https://jobs.caoa.gov.eg.

بوابة الوظائف الحكومية

يأتي ذلك نظرًا للإقبال الكبير على طلب الوظائف بالجهاز الإداري للدولة وفي إطار منح المزيد من الوقت أمام الراغبين للتقديم في المسابقات التي ينظمها الجهاز

ولن يألوا الجهاز جهدًا في تأمين فرصة متكافئة للجميع في التقديم والاختبارات الالكترونية كالتزام أخلاقي وقانوني. كما يهيب الجهاز بالسيدات والسادة الراغبين في التقدم بعدم التعامل مع سماسرة الوظائف ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادي على التقديم الالكتروني نيابة عنهم او التأثير في مجريات المسابقة.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم لـ11.1 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من 18 من يناير الجاري.

وظائف مسابقةوزارة التعليم:

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلى:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

7. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. أن يجتاز الإختبار وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة المحافظات على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.