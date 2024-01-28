سي إن إن: الهجوم على القاعدة الأمريكية رغم أسابيع من محاولة احتواء الحرب بغزة

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الهجوم بطائرات بدون طيار على القاعدة الأمريكية رغم أسابيع من محاولة احتواء الحرب في غزة.

وبحسب الشبكة، فقد تأتي الغارة الليلية بطائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، والتي أسفرت عن مقتل أول أفراد الخدمة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة – بعد أسابيع من الجهود التي بذلها المسؤولون لتجنب صراع إقليمي أوسع.

عدم توسيع الصراع في المنطقة

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون في مقابلة مسجلة تم بثها للتو على قناة ABC News الأحد، إن جزءًا رئيسيًا من عمل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو “عدم توسيع الصراع”.

وقال براون إن الهدف هو ردع وكلاء إيران العاملين في المنطقة، مثل الحوثيين في اليمن وجماعة حزب الله شبه العسكرية القوية في لبنان.

وأضاف: "الهدف هو ردعهم، ولا نريد السير في طريق تصعيد أكبر يؤدي إلى صراع أوسع بكثير داخل المنطقة".

كانت هناك عشرات الإصابات منذ بدء الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا – صرح مسؤول عسكري كبير للصحفيين الأسبوع الماضي بأن هناك ما يقرب من 70 شخصًا.

وكان البنتاجون قد صنف في السابق معظمهم على أنهم طفيفون، باستثناء جندي أمريكي أصيب بجروح خطيرة في هجوم بالعراق يوم عيد الميلاد.

واتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات انتقامية ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، كان أحدها الأسبوع الماضي عندما ضربت الولايات المتحدة ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى تابعة لإيران.

ويأتي مقتل ثلاثة أمريكيين أيضًا في الوقت الذي من المتوقع أن تبدأ فيه الولايات المتحدة والعراق قريبًا محادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.