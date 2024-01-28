الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمريكا تكشف حجم الإصابات المحتملة بعد استهداف قواتها على حدود سوريا والأردن

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أكدت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، أن المصابين من القوات الأمريكية يخضعون لمراقبة صحية دقيقة خوفا من الإصابات الدماغية المحتملة، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف مسئولون أمريكيون: "نراقب 34 عسكريا للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ إثر هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا".

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية، أكد أن الهجوم على الجنود الأمريكيين واستهداف القاعدة وقع خارج حدود المملكة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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