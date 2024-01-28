وزير فلسطينى يفجر مفاجأة حول السبب الحقيقى لوقف تمويل "الأونروا"

قال الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الأونروا تواجه فجوة تمويلية مستمرة، وليست هي المرة الأولى من نوعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف التمويل كان قرارا سياسيا ولن يوقفه إجراء إداري، من قبل إدارة الأونروا، وهو قرار معد له مسبقا، لضرب مؤسسات الأمم المتحدة، وتشويه صورتها وللتشكيك في قرار "العدل الدولية".

وتابع: "إسرائيل تريد إيصال رسالة للعالم أن جميع مؤسسات "الأمم المتحدة" ترعى الإرهاب والإرهابيين، وبالتالي التشكيك في قرار العدل الدولية".

وواصل: "في ظل الحرب أصبح كل سكان غزة تحتاج لما تقدمه الأونروا، فهي وكالة محورية ويقطن بمراكزها مليون و100 ألف مواطن فلسطيني"، مؤكدا أن سكان غزة يواجهون حرب إبادة من جانب إسرائيل.