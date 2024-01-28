اتصالات النواب: العلاقة بين البرلمان والحكومة "تكاملية" هدفها صالح الوطن والمواطن

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تكاملية، وأن الهدف الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطن، منتقدًا عدم حضور مسئولي محافظة البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البحيرة الخاصة بالهيئة القومية للبريد.

وشدد «بدوي» خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد بمراكز محافظة البحيرة، على ضرورة استدعاء القائم بأعمال محافظ البحيرة للرد بشكل رسمي ومباشر، منتقدًا عدم التنسيق، مؤكدًا ضرورة وجود ردود جاهزة ومباشرة على طلبات النواب قبيل حضور الاجتماعات الخاصة باللجنة.

وتابع بأن مجلس النواب وأعضاءه نواب الشعب لا يدخرون جهدًا في متابعة مشاكل الدوائر والقري، في كافة الوزارات الخدمية، ونأمل من مسئولي الحكومة بأن يكونوا على نفس النهج حتي ينعم المواطن بحياة كريمة في الجمهورية الجديدة.

من جانبها هاجمت النائبة مرثا محروس، وكيل اللجنة، وزارة التنمية ومسئوليها، مؤكدة أن إلقاء اللوم سبب معطل للعمل الحكومي.

غير مقبول الاستهانة بمطالبات النواب

وتابعت: «غير مقبول الاستهانة بمطالبات النواب وأن تغيب رئيس حي الأميرية غير مقبول وعدم الحضور لن يمر مرور الكرام، مؤكدة أن مكتب بريد الأميرية ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات لم يتم الافتتاح، وهذا إهدار المال العام مباشر وصريح».

وناقشت اللجنة 6 طلبات إحاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، والنائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

وجانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبوخراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي، علمًا بوجود مبنى مخصص لوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترالًا لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفرالدوار- محافظة البحيرة، تأخر تركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار- محافظة البحيرة، استلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفرالدوار- محافظة البحيرة.