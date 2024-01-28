الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد المجدلانى: 7 ملايين فلسطينى سيتضررون من وقف تمويل "الأونروا"

الأونروا
الأونروا

علق الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، على تعليق دول غربية مانحة ووقف تمويلها لوكالة الأونروا، مؤكدا أنه جاء بتحريض من إسرائيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنها ليست المرة الأولى لتحريض إسرائيل ضد الأونروا، والدعوة إلى تفتيتها، لأنها تعلم أن القرار مرتبط بحق عودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "شاهدنا وعشنا تجربة إدارة ترامب والتي سعت لتفكيك الأونروا، لإنهاء حق العودة للاجئيين الفلسطينيين".

وتابع المجدلاني أن تعليق خدمات "الأونروا"، ينعكس سلبا على كل المستفيدين من اللاجئين في كل من سوريا ولبنان والضفة الغربية وغيرها من الدول، مرددا: "هناك مليون و400 ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة، مستفيد من خدمات الأونروا، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين ونصف لاجئ، جزء منهم في الضفة الغربية والجزء الآخر في مناطق العمليات الأخرى".

وتابع: "هذا التقليص يحدث مساسا بشبكة الأمن الغذائي والرعاية الصحية لمجتمع اللاجئين ليس فقط في غزة، لكن لكل المواطنين الفلسطينين في مناطق العمليات".

منظمة الأونروا فلسطين إسرائيل وكالة الأونروا الفلسطينيين

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