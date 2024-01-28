هالة الشاروني تكشف تفاصيل جائزة الأسرة عن يعقوب الشاروني (فيديو)

كشفت هالة يعقوب الشاروني، ابنة رائد أدب الطفل الراحل وشخصية معرض كتاب الطفل بدورته الـ55، تفاصيل جائزة يعقوب الشاروني التى تعدها أسرته ومن المقرر إعلان تفاصيلها قريبا.

وقالت هالة الشاروني، لـ"الدستور" على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55، إن الجائزة ستكون دون شراكة مع أى جهة ثقافية وأنه من المقرر توجيها للأطفال والمراهقين على أن تخصص لهم قيمة مالية.

وبسؤالها عن اختيار يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل الدولى للكتاب الـ55، أكدت أن والدها علم باختياره قبل رحيله وهو ما أسعده كثيرا كشخصية لمعرض الطفل الدولى للكتاب، ولفتت ابنة رائد ادب الطفل إلى أن هناك ٤ أعمال أولها موجهة بطريقة برايل للاطفال وأنها تأمل أن تتبنى وزارة الثقافة تحويل كل أعماله بطريقة برايل حتى تصل إلى الأطفال من ذوى الهمم، لافتة إلى أن يوم جنازة والدها فوجئت بطفل كفيف اصطحبه والده جاء ليقدم واجب العزاء لها فى والدها يعقوب الشارونى الذى عرفه من أعماله القليلة المطبوعة بطريقة برايل، كما تفاجئت بحضور أسرة كاملة تقدم لها واجب العزاء من قراء أعمال يعقوب الشارونى.





وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات د.سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، إضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب