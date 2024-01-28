أستراليا تحجز أول بطاقة فى ربع نهائى كأس آسيا برباعية أمام إندونيسيا

اكتسح منتخب أستراليا نظيره إندونيسيا بنتيجة 4-0 عصر اليوم الأحد ليصبح أول المتأهلين لدور الثمانية لـكأس آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

تقدم المنتخب الأسترالي بهدف مبكر سجله إلكان باغوت لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12.

وأضاف مارتن بويلي الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 45. وفي الأمتار الأخيرة من اللقاء أضاف كريج جودوين الهدف الثالث في الدقيقة 89 قبل أن يختتم هاري سوتار الرباعية في الدقيقة 91.

وينتظر منتخب أستراليا -بطل آسيا في عام 2015- مواجهة قوية في دور الثمانية مع الفائز من مباراة السعودية مع كوريا الجنوبية.

وقدم المنتخب الأسترالي عروضا جيدة في دور المجموعات إذ تفادى الهزيمة في مبارياته الثلاث، حيث فاز في مباراتين على الهند، بهدفين نظيفين، وسوريا، بهدف نظيف، وتعادل مع منتخب أوزبكستان 1-1.

ويمتلك منتخب أستراليا كوكبة من النجوم المحترفين بالأندية الأوروبية وكذلك في الوطن العربي بالإضافة لعدد آخر من العناصر المحلية، يأتي في مقدمتهم حارس المرمى المخضرم ماثيو ريان، قائد الفريق، الذي يلعب في صفوف ألكمار الهولندي، كما يتواجد أيضا عزيز بيهيتش، مدافع ملبورن سيتي الأسترالي، ومارتن بويل، مهاجم هيبرنيان الاسكتلندي، وهاري سوتر، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.