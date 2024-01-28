النيابة تستمع لأقوال والدة فتاة تعرضت للاغتصاب بمنزل مهجور فى المرج

تواصل نيابة شرق القاهرة التحقيق في واقعة اختطاف فتاة واغتصابها داخل منزل مهجور في منطقة المرج.

وتستمع النيابة لأقوال والدة الفتاة لاستكمال التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين الثلاثة في الواقعة، فر أحدهم هاربًا، وطلبت النيابة توقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.

قالت الفتاة في أقوالها، إنه أثناء سيرها في الشارع قام 3 أشخاص من أهل منطقتها بإشهار السلاح في وجهها ثم اقتادوها بالتهديد لمنطقة مهجورة وقيدوها ثم جردوها من ملابسها وتناوبوا اغتصابها، وتعدوا عليها بالضرب المبرح حتى لا تعترف عليهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين في اختطاف فتاة واغتصابها بدائرة قسم المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد العثور على فتاة في حالة إعياء شديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على فتاة في العقد الثاني من عمرها مصابة بسحجات في أنحاء جسدها وجزء من ملابسها ممزق.

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إليهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط اثنين من المتهمين وفر الثالث هاربًا، واعترف المتهمان بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.