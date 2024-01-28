الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال على جناح "أيادي مصر" للملابس اليدوية بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح "أيادي مصر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، عروضًا للملابس اليدوية المصنوعة بأيدي مصرية، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض الكتاب. 

وتجمع عدد كبير من رواد المعرض حول المصنوعات المعروضة في الجناح، والتي تنوعت ما بين مشغولات يدوية وملابس وهدايا، والتي تتراوح أسعارها بين 650 لـ950، وفقًا لمريم عارضة بمعرض الكتاب وتشارك في تقديم الملابس والمشغولات اليدوية والهدايا، لزوار معرض الكتاب.

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معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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