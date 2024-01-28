وزير الكهرباء يفتتح البرنامج التدريبى قيادة التغيير فى ضوء تحديات الطاقة

افتتح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بداية البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في ضوء تحديات الطاقة"، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعدد 120 قيادة من شركات التوزيع.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة تطوير العنصر البشري والاستثمار فيه، بدءًا من أعلى المستويات الوظيفية، خاصة في مجال التوزيع؛ لأنهم نقطة التفاعل المباشر مع المواطنين. وقد أكد دورهم في جميع جهود وإنجازات القطاع خلال السنوات السابقة، وأيضًا ضرورة اختيار أفضل العناصر للقيام بهذه المهمة، سواء من القطاعات التجارية والشبكات والمالية والإدارية والموارد البشرية كمنظومة متكاملة. كما يجب تقديم برامج تساعدهم في تحقيق المعادلة الهامة لتحقيق التوازن بين موارد القطاع واستمراريته في الوفاء بدوره، وفي نفس الوقت تحقيق رضا العملاء ونقل التجربة لمرءوسيهم في جميع المستويات.

تأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين الجانبين المصري والألماني، من خلال المشروع المصري الألماني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE). فقد تم التعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج قيادة التغيير في ضوء تحديات الطاقة لقادة شركات التوزيع، وذلك في إطار خطة الدولة والوزارة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية التحول في مراكز الخدمة التي تم إعدادها بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المصرية لتحسين خدماتها وتبسيط إجراءاتها وتصميم قنوات خدمة تلبي توقعات واحتياجات العملاء.