الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الكهرباء يفتتح البرنامج التدريبى قيادة التغيير فى ضوء تحديات الطاقة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

افتتح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بداية البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في ضوء تحديات الطاقة"، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعدد 120 قيادة من شركات التوزيع.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة تطوير العنصر البشري والاستثمار فيه، بدءًا من أعلى المستويات الوظيفية، خاصة في مجال التوزيع؛ لأنهم نقطة التفاعل المباشر مع المواطنين. وقد أكد دورهم في جميع جهود وإنجازات القطاع خلال السنوات السابقة، وأيضًا ضرورة اختيار أفضل العناصر للقيام بهذه المهمة، سواء من القطاعات التجارية والشبكات والمالية والإدارية والموارد البشرية كمنظومة متكاملة. كما يجب تقديم برامج تساعدهم في تحقيق المعادلة الهامة لتحقيق التوازن بين موارد القطاع واستمراريته في الوفاء بدوره، وفي نفس الوقت تحقيق رضا العملاء ونقل التجربة لمرءوسيهم في جميع المستويات.

تأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين الجانبين المصري والألماني، من خلال المشروع المصري الألماني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE). فقد تم التعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج قيادة التغيير في ضوء تحديات الطاقة لقادة شركات التوزيع، وذلك في إطار خطة الدولة والوزارة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية التحول في مراكز الخدمة التي تم إعدادها بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المصرية لتحسين خدماتها وتبسيط إجراءاتها وتصميم قنوات خدمة تلبي توقعات واحتياجات العملاء.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الأمريكية الكهرباء

مواد متعلقة

8 طلبات إحاطة لوزيرى الكهرباء والبترول أمام "طاقة النواب" الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"الزراعة" تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة