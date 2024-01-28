الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبدرشين في الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اصطفاف المعدات والآلات بالمراكز والمدن والتأكد من مدى جاهزيتها؛ لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦  فبراير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها. 

وتابع المحافظ جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشاة القناطر في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بلغت ٨٦٥٠م.

ونفذ مركز ومدينة البدرشين ٣ قرارات إزالة لتعديات علي الارضي أملاك الدولة ولاية الاثار بقرية ميت رهينة علي مساحه ٥٥٠ م٢ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمساحه ٨١٠٠م بقرية بني سلامه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

وشدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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