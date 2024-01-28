الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين بانقلاب ميكروباص أمام بوابة نادي الشمس

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بشارع جسر السويس أمام بوابة 5 بنادي الشمس بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفي هليوبوليس العام.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب مكروباص، بطريق شارع جسر السويس أمام بوابة نادي الشمس، وتسبب في إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفي هليوبوليس العام.

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عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى بكفرالشيخ

انتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تامين الطرق، وتبين إصابة أربعة أشخاص، بينهم طفلين، مقيمين جميعا بمنطقة المرج، وكشفت المعاينة الأولوية، وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، تم تحرير محضر بالواقعة. 

حادث انقلاب ميكروباص بوابة نادي الشمس نادي الشمس انقلاب ميكروباص قسم شرطة عين شمس

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