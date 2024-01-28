4 مصابين بانقلاب ميكروباص أمام بوابة نادي الشمس

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بشارع جسر السويس أمام بوابة 5 بنادي الشمس بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفي هليوبوليس العام.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب مكروباص، بطريق شارع جسر السويس أمام بوابة نادي الشمس، وتسبب في إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفي هليوبوليس العام.

انتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تامين الطرق، وتبين إصابة أربعة أشخاص، بينهم طفلين، مقيمين جميعا بمنطقة المرج، وكشفت المعاينة الأولوية، وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، تم تحرير محضر بالواقعة.