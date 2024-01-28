"أخطر هجوم فى البطولة".. المحلل الرياضى محمود شوقى يشيد بثلاثى هجوم أنجولا

في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، حقق منتخب أنجولا فوزا كبيرا على نظيره ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد، مستغلا قوته البدنية والفنية في كل الخطوط، وقال محمود شوقي، المحلل الرياضي للقاهرة الإخبارية، إن أنجولا أظهرت جدية وتركيزا منذ بداية المباراة، مدركة أنه لا توجد مباريات سهلة في البطولة.

وأوضح شوقي، في حديثه لبرنامج "كان 2023"، الذي تقدمه الإعلامية بسنت أكرم، أن ناميبيا كانت تفتقر إلى العناصر الفنية المميزة، ولكنها كانت تلعب بروح ورغبة في إثبات الذات، ولولا الجدية العالية لأنجولا لكانت المباراة أصعب بكثير.

وأشاد شوقي، بالمستوى الرائع لثلاثي هجوم أنجولا، الذين يعتبرون من أخطر الهجوميين في البطولة، مضيفا أن أنجولا تنافس منتخب السنغال في قوة الأجسام والمجهود العالي.