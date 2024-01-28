الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر بجاتو: أنجولا استحق التأهل لربع نهائى أمم إفريقيا وناميبيا خيبت آمال جماهيرها

أنجولا
أنجولا

فاز منتخب أنجولا على نظيره ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد في إطار الدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية، في مباراة شهدت طرد حارس مرمى أنجولا ولاعب من ناميبيا، وأبدى تامر بجاتو، المحلل الرياضي للقاهرة الإخبارية، إعجابه بأداء أنجولا وانتقاده لضعف ناميبيا في الهجوم.

 

وقال "بجاتو"، في برنامج "كان 2023"، الذي تقدمه الإعلامية بسنت أكرم على قناة القاهرة الإخبارية، إن أنجولا أظهرت قوة وتنظيما رغم النقص العددي، واستغلت فرصها التهديفية ببراعة، في حين أن ناميبيا كانت خجولة ومترددة في الهجوم، ولم تستفد من طرد حارس مرمى أنجولا، الذي تصدى لفرصة محققة لناميبيا قبل أن يغادر الملعب.

 

وأوضح "بجاتو"، أن ناميبيا خيبت آمال الجماهير التي كانت تنتظر منها أن تلعب بشراسة وتسجل هدفا على الأقل، لكنها فشلت في ذلك، وأنها لم تكن محظوظة في البطولة، حيث سجلت هدفا وحيدا في الأدوار الأولى أمام تونس، وهو الهدف الذي منحها الفوز والتأهل.

 

وأشاد "بجاتو"، بمنتخب أنجولا، الذي أثبت أنه من الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، وأنه يملك خط هجومي قوي ومتنوع، وأنه يتمتع بالحس التهديفي العالي، وأنه يلعب بروح عالية وثقة كبيرة، وأنه استطاع السيطرة على المباراة بعد طرد لاعب من ناميبيا وتسجيل هدفين إضافيين.

منتخب أنجولا ناميبيا كأس الأمم الأفريقية طرد حارس مرمى تامر بجاتو المحلل الرياضي كان 2023 الإعلامية بسنت أكرم القاهرة الإخبارية بجاتو تونس

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