مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل استعدادات إمام عاشور ومرموش بمعسكر المنتخب (فيديو)

أكد أحمد فاروق، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في سان بيدرو، أن الأجواء الرطبة التي تشهدها المدينة الإيفوارية لن تكون عائقا أمام أداء المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة ضد الكونغو في الدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وقال "فاروق" في رسالة مباشرة على قناة القاهرة الإخبارية ضمن برنامج "كان 2023" الذي تقدمه الإعلامية بسنت أكرم، إن اللاعبين تعودوا على الرطوبة العالية التي تبلغ 87 % في سان بيدرو، بعد أن قضوا فترة طويلة في أبيدجان التي تشهد رطوبة مماثلة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة المعتدلة والتي تصل إلى 28 درجة تساعد على تخفيف الإجهاد الحراري.

وأوضح "فاروق" أن المنتخب الوطني أجرى تدريباته اليومية في إستاد بيدرو في جو من الحماس والتركيز، مبديا سعادته بتحسن حالة اللاعبين إمام عاشور وعمر مرموش اللذين كانا يعانيان من بعض الإصابات، وقال إن إمام عاشور تعافى من ارتجاج في المخ الذي تعرض له قبل أيام، وخرج من المستشفى، وأدى تدريبات خاصة، فيما تجاوز عمر مرموش نزلة البرد التي ألمت به بالأمس، وحضر المؤتمر الصحفي مع المدير الفني روي فيتوريا، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.