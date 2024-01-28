المفوض العام لـ"الأونروا": قرارات تعليق تمويل الوكالة تهدد العمل الإنسانى

وصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه "صادم"، داعيًا إياها إلى العدول عن قراراتها.

وقال لازاريني في بيان: "هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليًا في المنطقة خاصة في غزة".

وأضاف: "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين"، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".

وعلقت تسع دول تمويل الأونروا عقب مزاعم عن مشاركة عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأعلنت ألمانيا، أمس السبت، تعليق تمويل الأونروا، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى" ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.

وقررت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا وهولندا وأستراليا أيضًا يوم السبت تعليق التمويل الذي تقدمه للأونروا، لتنضم بذلك إلى كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.