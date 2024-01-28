الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حماد عبدالله يكشف لـ"الشاهد" كواليس أزمة التعليم الهندسى بين مصر والكويت

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق وعوض المجلس الأعلى بنقابة المهندسين إن "التعليم الهندسي في مصر يعتبر قضية في غاية الأهمية والخطورة، كما أن نقابة المهندسين تولي اهتماما كبيرا بهذه القضية منذ 8 سنوات، ففي خلال فترة ولاية المهندس هاني ضاحي للنقابة، وكنت أشغل منصب رئيس المكتب الفني في عام 2018، وجاءت لنا شكوى بأن دولة الكويت أصبحت لا تعترف بكالوريوس الهندسة للأشخاص الذين يعملون هناك".

وأضاف "عبدالله"، في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حدث في ذلك الوقت مشكلة ضخمة للغاية، وتحركنا لحلها بشكل متأخر، وذهب المهندس هاني ضاحي بوفد من النقابة إلى الكويت، واستدعى وزير التعليم الكويتي وهو حاصل على درجة بكالوريوس الهندسة بجامعة القاهرة، واكتشف حينها أن الكويت تبعث لجان إلى مصر لتفتش على المعاهد الهندسية المصرية، من أجل إعطائهم الموافقة للمصريين الذي سيعملون هناك، وذلك دون علم النقابة أو وزارة التعليم المصرية".

وواصل: "فجرنا هذه القضية بشكل كبير للغاية، وأجرينا اجتماعات موسعة للغاية مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الهندسي، وبالتالي اتخذنا العديد من الخطوات في ذلك الأمر، كان آخرها ما اتخذه المجلس الحالي برئاسة المهندس طارق النبراوي، الذي تبنى هذه القضية منذ 12 عاما، ووضع مجموعة من الدراسات بشأن نتائج هذه الاجتماعات، وشن حربا واسعة ضد "بيزنس المعاهد الهندسية".

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