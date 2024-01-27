الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبدالله لـ"الشاهد": تجربة المدارس التكنولوجية لم تظهر نتائجها حتى الآن

جريدة الدستور

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن تجربة المدارس التكنولوجية لم تظهر نتائجها حتى الآن، متابعًا: "البنية الأساسية ليست موجودة".

وأضاف عبدالله في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الأقل مجموع هو الذي يذهب للمدارس التكنولوجية وهذا ليس المقصود، يجب أن يكون من يدخل المدارس التكنولوجية يكون صاحب أعلى مجموع".

وتابع: "يجب أن نعود لمجموعة شابة لاستعادة دور المدارس الصناعية، ونحاول نرجع العلم مرة أخرى لدينا المناهج التي تبني البشر، الروشتة جاهزة تمامًا لإصلاح مصر".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

حماد عبد الله الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز المدارس التكنولوجية

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