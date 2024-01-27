السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبدالله لـ"الشاهد": "حسين كامل بهاء الدين بوظ التعليم في مصر"

جريدة الدستور

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن ما حدث في التعليم الصناعي هو أن الدولة أهدرته، مشيرًا إلى أن الدكتور حسين كامل بهاء الدين ساهم في تسييس التعليم في مصر.

وأضاف "عبدالله" في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "اللي بوظ التعليم في مصر الدكتور حسين كامل بهاء الدين وممكن نرجع للتاريخ".

وتابع: "عندما أصبح وزيرًا للتربية والتعليم ألغى كل النظم التي كانت موجودة قبل ذلك، وعمل الفصلين الدراسيين في الجامعات لكي يمتص حالة غضب الطلاب ويشغلهم بالامتحانات" مؤكدًا أن هذا الأمر لا بد أن يتغير، ولا بد أن ننظر إلى منظومة التعليم نظرة علمية متجردة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد حسين كامل بهاء الدين التعليم التعليم المصري محمد الباز

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