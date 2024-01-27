السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"72 ألف".. حبس مندوب شركة متهم بحيازة دولارات مزورة بالدقهلية

دولارات
دولارات

أمرت النيابة العامة، بحبس مندوب متهم بحيازة 72 الف دولار مزور بالدقهلية.

نجحت الجهات المعنية في ضبط شخص بحوزته عملات أجنبية "دولارات" مزورة، وبدأت التحقيقات معه عن مصدرها.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام مندوب أحد الشركات بتغيير مبلغ 102 ألف دولار بفرع أحد البنوك بمحافظة الدقهلية، حيث تم اكتشاف مبلغ 72 الف دولار من المبلغ مزورين بإجمالى 720 ورقة فئة 100 دولار.

تم التحفظ على المودع وإخطار عناصر الجهات المختصة بوزاره الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دولارات مزورة دولار اكتشاف تزوير تاجري عملات أجنبية الدقهلية

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