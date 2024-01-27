ليفركوزن يقدم هدية ثمينة لبايرن ميونخ بالتعثر أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

فرط باير ليفركوزن في نقطتين ثمينتين بالتعادل مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بدون أهداف مساء السبت في الجولة 19 من الدوري الألماني لكرة القدم.



رفع ليفركوزن رصيده إلى 49 نقطة ليتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه بايرن ميونخ حامل اللقب إلى نقطتين فقط.



أما فريق مونشنجلادباخ فقد رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، فاز بايرن ميونخ على أوجسبورج بنتيجة 3 / 2، واكتسح شتوتجارت ضيفه لايبزيج بنتيجة 5 / 2، وفاز فيردر بريمن على فرايبورج 3 / 1 بينما تعادل هوفنهايم مع هايدنهايم بنتيجة 1/1 وفولفسبورج مع كولون بنفس النتيجة.



في ملعب إمبولس أرينا، أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متفوقا بهدفين سجلهما ألكسندر بافلوفيتش وألفونسو ديفيز في الدقيقتين 23 و45.



إلا أن أوجسبورج نجح في تقليص الفارق بهدف إيرميدين ديميروفيتش بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني.



ووجه النجم الإنجليزي هاري كين ضربة لآمال أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 58.



وفي الدقيقة 88 تصدى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لركلة جزاء سددها زفن ميتشل لتضيع فرصة على أوجسبورج لتقليص الفارق مجددا.



لكن ديميروفيتش سجل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 94 سددها بنجاح على يمين مانويل نوير.



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 47 نقطة أمامه باير ليفركوزن في الصدارة (48 نقطة) قبل مباراته أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء السبت.



وتجمد رصيد أوجسبورج عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.



تفوق باير ليفركوزن بشكل كاسح وتجاوزت نسبة استحواذه على الكرة ما يزيد عن 70% وهدد مرمى منافسه بأكثر من 25 محاولة هجومية على مدار الشوطين.



ولكن موريتس نيكولاس حارس مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ تألق وكان يقظا للغاية وحرم بتصدياته الرائعة الثلاثي نديم أمري وفلوريان فريتز وجوناس هوفمان من هز الشباك في الشوط الأول.



كما تصدى حارس مرمى مونشنجلادباخ لرأسية خطيرة من جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 25.



ووسط الهجوم الكاسح لفريق باير ليفركوزن كاد الثنائي فلوريان نويهاوس ولوكا نيتز أن يقلبان الطاولة على أصحاب الأرض بفرصتين خطيرتين أبعدهما ماتي كوفاتش حارس ليفركوزن بصعوبة بالغة.



واصل باير ليفركوزن ضغطه الهجومي في الشوط الثاني إلا أن جيريمي فريمبونج وأليخاندرو جريمالدو أضاعا ثلاث محاولات قريبة من المرمى في أول ربع ساعة.



حاول تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن تنشيط الصفوف مكتفيا بتبديلين في الدقيقة 68 بنزول ناثان تيلا مكان نديم أميري ثم آدم هولتسيك مكان جوناس هوفمان في الدقيقة 84.



أما جيراردو سيواني مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ ركز أكثر على استبدال ثلاثة محاور في خط الوسط لمواجهة الضغط الهجومي مع اللجوء للتكتل الدفاعي أمام مرماه حيث لم يشكل الضيوف أي خطورة على مرمى ليفركوزن في الشوط الثاني.



أما متصدر الدوري الألماني واصل سعيه لهز الشباك حتى الدقائق الأخيرة بضربة رأس لمهاجمه باتريك شيك، بينما أضاع البديل ناثان تيلا فرصتين جديدتين في الوقت بدل الضائع الذي امتد خمس دقائق قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المواجهة بتعادل سلبي.

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