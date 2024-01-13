الدوري الألماني.. ليفركوزن يحقق فوزا قاتلا ويحافظ على صدارة الدوري

استهل فريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم مشواره في العام الجديد 2024 بفوز صعب أمام مضيفه أوجسبورج بنتيجة 1 -0 ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة، اليوم السبت.

سجل إيزيكيل بالاسيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة ليحافظ على الفارق مع ملاحقه بايرن ميونخ حامل لقب الموسم الماضي الذي يحل ثانيا في الترتيب برصيد 41 نقطة. أما أوجسبورج بقى في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

وفي مباراة أخرى، حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا ثمينا على مضيفه لايبزيج بهدف وحيد سجله أنسجار كناوف بعد مرور سبع دقائق فقط. رفع فرانكفورت رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 33 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل فرض التعادل نفسه على ثلاث مباريات أخرى، حيث اكتفى فرايبورج بتعادل سلبي مع ضيفه يونيون برلين، بينما تعادل ماينز مع فولفسبورج بنتيجة 1-1، وكولون مع هايدنهايم بنفس النتيجة. وتختتم مباريات اليوم السبت بلقاء بين دارمشتات وضيفه بوروسيا دورتموند.