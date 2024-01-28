"العامة للمخدرات" تحبط ترويج كميات من السموم المخدرة تتخطى قيمتها نصف مليار

شنت الإدارة العامة للمخدرات حملات أمنية مكبرة علي تجار الكيف لتضرب أكبر مصانع الكيف المغشوش وضبط تجار السموم البيضاء والبني في مختلف المحافظات.

ووجهت الداخلية ضربات موجعة لتجار الكيف في الأيام الأخيرة لتحبط تصنيع وترويج مواد مخدرة تتخطى قيمتها النصف مليار جنيه.

ضبط 750 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية بـ 5.2 مليون جنيه

حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط 750 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية قبل ترويجها قدرت قيمتها المالية بأكثر من 5 مليون جنيه.



كانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية تخصص نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.. وبحوزتهما 750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرام – مبلغ مالي وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5،250،000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



القبض على 6 عاطلين بحوزتهم 8 كيلو حشيش وأيس وبودر بالقاهرة



ومن جانبه القى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 عاطلين بحوزتهم 8 كيلو حشيش وأيس وبودر



وتعود البداية عندما تم ضبط 4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،600 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس، البودر" -بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس -مبلغ مالى "محلى وأجنبى" - ٢ ساعة – سيارتين "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة"

كما تم ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التبين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - سيارة.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مصنع لتصنيع مخدر البودر فى الإسماعيلية بقيمة مضبوطات 150 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بالإسماعيلية لتصنيعه مواد مخدرة ومحاولة ترويجها.. تقدر قيمتها المالية قرابة 150 مليون جنيه؛ فى ضربة أمنية حاسمة لمصنعي ومتجري المواد المخدرة.



كانت البداية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعُثر بحوزتهما على 60 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - 5 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- "255 كيلو جرام، 120 لتر" مواد وخامات تُستخدم فى التصنيع- مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).



القبض على عنصر إجرامي أنشأ صفحة على "فيس بوك" لبيع المخدرات وبحوزته حشيش ثمنه مليون و400 ألف جنيه بكفر الشيخ

وفي السياق ذاته نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى لقيامه بترويج المواد المخدرة عبر موقع "فيس بوك" وبحوزته كمية لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية قرابة 1،4 مليون جنيه بكفرالشيخ.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بمحافظة كفرالشيخ بإدارة حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة.



و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – سلاح أبيض- مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة".



وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،400،000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.