3 تحذيرات من فيتوريا للاعبى المنتخب الوطنى قبل مواجهة الكونغو

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره الكونغولي غدا الأحد، على ملعب لوران بوكو، في إطار لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة على متابعة المنتخب الكونغولي بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس قبل المواجهة المرتقبة غدا، على أمل الاستقرار على الخطة المناسبة التي تحقق الفوز للفراعنة.

ويسعى منتخب مصر للفوز على نظيره الكونغولي غدا الأحد والتأهل إلى الدور التالي للاستمرار في البطولة حتى أبعد نقطة ممكنة.

تحذيرات فيتوريا للاعبي الفراعنة قبل لقاء الكونغو

وركز فيتوريا بشكل واضح على قدرة لاعبى الكونغو على استغلال الكرات العرضية في تشكيل خطورة على مرمى المنافسين وهو ما وضح خلال المباريات الثلاث في الدور الأول، مما دفع مدرب الفراعنة للتركيز خلال التدريبات الأخيرة، على تدريب مدافعيه على كيفية التعامل مع “العرضيات”، ووجه لاعبي الوسط بغلق المساحات أمام منطقة الجزاء لمنع اختراق المنافسين، وحذرهم من التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وبدا واضحا تركيز الجهاز الفني للفراعنة على الجانب الدفاعي في ظل امتلاك منتخب الكونغو الديمقراطية لاعبين مميزين على صعيد خطي الوسط والهجوم وذلك لمنع الخطورة على مرمى الفراعنة، فى ظل صعوبة مباريات الأدوار الإقصائية وحرص المنافسين على استغلال أنصاف الفرص.

وعقد فيتوريا أكثر من جلسة مع لاعبي خط الوسط والمدافعين، لشرح الأخطاء الدفاعية التي وقعوا فيها، خلال مباريات الدور الأول، وتسببت في استقبال شباك محمد الشناوى لستة أهداف، على أمل تحقيق الترابط بين اللاعبين والتفاهم، حتى لا تتكرر تلك الأخطاء في مباريات الأدوار الاقصائية التي لا تحتمل أي أخطاء.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء غد الأحد في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، علما بأن الفائز في هذه المواجهة سيواجه الفائز من مباراة غينيا وغينيا الاستوائية في مباراة الدور ربع النهائي المقرر لها الجمعة المقبل.