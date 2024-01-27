فيتوريا يستقر على بدائل صلاح وعاشور والشناوى أمام الكونغو

يتطلع المنتخب الوطني لتعويض العروض الهزيلة التي قدمها في دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عندما يواجه الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء غد الأحد، على ملعب "لاورينت بوكو".

وبالرغم من أنه كان من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب قبل انطلاق البطولة، لكن أداء الفراعنة في دور المجموعات لم يرتق للتطلعات وجذب انتقادات شديدة بعدما تأهل بشق الأنفس لدور الـ16.

بداية البطل التاريخي لـ"كان" التي توج باللقب 7 مرات، لم تكن موفقة في النسخة المقامة بكوت ديفوار، إذ استهل مبارياته في البطولة بالتعادل مع منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2-2 ليحصد 3 نقاط، ويحالفه الحظ بصعوده وصيفا في المجموعة الثانية.

وواجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، انتقادات لاذعة بسبب الأداء الباهت للمنتخب الوطني في الدور الأول، لكنه يأمل في كسر عقدة هذا الجيل الذي خسر المباراة النهائية مرتين في عامي 2017 في الجابون و2021 في الكاميرون.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو في “كان”

مهمة الفراعنة لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصا أنه سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سبق أن فاز باللقب مرتين في عامي 1968 و1974.

ويتفوق منتخب الفراعنة في المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما في "كان"، إذ التقيا في 4 مواجهات، فازت مصر في 3 مباريات، وخسرت مباراة وحيدة.

وسيفقد المنتخب الوطني 3 لاعبين من عناصره الأساسية أمام الكونغو، يتقدمهم محمد صلاح، الذي عاد لفريقه في محاولة للتعافي سريعا من الإصابة التي لحقت به في مباراة غانا، بجانب محمد الشناوي، حارس المرمى، لإصابته بخلع في الكتف.

كما يغيب عن الفراعنة إمام عاشور رغم شفائه من الارتجاج في المخ، ولكنه سيغيب وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بـ"فيفا"، الذي ينص على غياب أي لاعب يصاب بارتجاج في المخ في المباراة التالية.

بدائل صلاح وعاشور والشناوي أمام الكونغو

فيتوريا استقر بشكل كبير على الدفع بالحارس محمد أبوجبل لحراسة عرين المنتخب أمام الكونغو، على أن يتواجد أحمد الشناوي، الحارس الثالث، على مقاعد البدلاء.

ويبقى محمد النني الأقرب للعب بديلا لـ"إمام عاشور" في تلك المباراة، بعدما غاب في اللقاء الأخير أمام الرأس الأخضر، ولا تزال هناك مفاضلة بين الثنائي أحمد مصطفى "زيزو"، ومصطفى فتحي لخلافة محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن للفراعنة.

الفائز من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية سيلاقي الفائز من مواجهة دور الـ16 الأخرى التي تجمع بين غينيا الاستوائية وغينيا، يوم الجمعة المقبل بدور الثمانية على ملعب "الحسن واتارا".